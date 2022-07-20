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8 800- 2222-945
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8 (921) 928-72-58
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
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Родник Чистоты
Клиент может быть не прав,
но он должен быть доволен!
Жми, перезвоним в течение 2-х минут.
Клининговые услуги
Для бизнеса
Уборка в Санкт-Петербурге любой сложности с гарантией качества и безопасности.
Выполним уборку в удобное для Вас время.

Наш профиль - работа с юридическими лицами.

Клининг с нами – это больше, чем просто услуги – это профессионализм,
стабильность и безопасность!
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Экологично
Мы используем исключительно профессиональную химию от проверенных производителей.

Технолог подбирает средства индивидуально под каждый обьект.
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Надежные исполнители
Все наши сотрудники - профессионалы. Мы постоянно работаем над повышением квалификации своего персонала.
Все работы без исключения проводятся под контролем менеджера.
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Работаем без выходных
Работаем круглосуточно, без выходных и праздников.
Мы выполним работу в то время когда это будет удобно заказчику и клиентам заказчика.
Ночью, в дождь, в зной - для нас нет преград!
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Доступные цены
Наша цель - идеальное соотношение цены и качества!

Наша задача оптимизировать рабочие процессы так чтобы сэкономить деньги клиента и это не отразилось на качестве предоставляемой услуги!
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Компания по Профессиональному клинингу помещений Санкт-Петербурга

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Наши специалисты обладают профессиональными навыками и опытом в клининге производственных помещений, загородных домов, офисов, мойке остекления, балконов. Мы используем современное оборудование, профессиональные моющие средства, чтобы обеспечить максимальную эффективность и качество работы.

Кроме того, мы готовы предложить дополнительные услуги, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов.

Если у вас есть особые требования или пожелания, мы готовы обсудить их и предоставить индивидуальное решение.

Преимущества работы с нами:

  1. Бесплатный выезд для оценки работ в день обращения.
  2. Обученный персонал.
  3. Высокое качество выполненных работ.
  4. Гибкий график работы.
  5. Разнообразные виды клининга: влажная уборка, мойка окон, чистка ковров, уборка кухонных помещений.
  6. Конфиденциальность, сохранность ваших персональных данных и имущества. Вы можете быть уверены, что ваши гости и их личные вещи будут в полной безопасности при проведении работ.
  7. Высокое качество услуг по доступной стоимости.

Заказать услуги можно не только, если у вас гостиница или отель – уборка и клининг бизнес-центров, магазинов, ресторанов, генеральная уборка после ремонта или мероприятий – также входят нашу компетенцию.

Если вы ищете профессиональную и надежную компанию по клинингу помещений, «Родник Чистоты» готов быть вашим партнером.

Коротко о наших услугах:
Клининговые услуги СПБ
Ежедневная комплексная уборка.
У нас большой опыт уборки бизнес центров, торгово-развлекательных центров, автосалонов, фитнес клубов, складских помещений, производственных площадок, детских учереждений.
Расчитать стоимость
Промышленный клининг
Промышленный клининг.
Профессиональная чистка любых поверхностей, оборудования и зданий.

Уборка производственных и складских помещений как ежедневная так и разовая.
Получить консультацию технолога
Уборка внешней территории
Уборка внешней территории.
Ручная и механизированная уборка прилегающей территории.
Покос травы, уборка снега;
Расчистка участков, чистка канав.
Удаление кустарников
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Уборка после ремонта
Клининг после ремонта.
Это комплексная уборка помещения с применением специального уборочного оборудования и профессиональных химических средств. Очистка всех типов поверхностей от пятен краски, клея, строительных растворов и материалов, пыли и других загрязнений.
Заказать бесплатный осмотр обьекта
Химчистка ковролина
Химчистка ковролина и мягкой мебели.
Быстро и качественно выполняем химчистку ковролина и мягкой мебели.
Собственная техника, работаем с большими площадями. Удаление серьезных загрязнений и вьевшихся пятен.
Оперативный выезд
Рассчитать стоимость
Мойка фасадов зданий
Мойка  фасадов зданий.
Мытье фасадов зданий – это комплекс мероприятий по удалению различных видов загрязнений с помощью специальных чистящих средств и оборудования.
Получить консультацию
Мойка остекления
Мойка остекления.
Моем остекление и фасады зданий.
Быстро и качественно выполняем любые обьемы.
- Альпинистами
- С автовышки
- Деионизированной установкой
Получить консультацию и бесплатный осмотр обьекта
Промышленный альпинизм
Промышленный альпинизм.
- Помывка фасадов и остекления
- Герметизация швов
- Спил деревьев
- Помывка потолочных конструкций
- Помывка промышленного оборудования
и др.
Получить консультацию и бесплатный осмотр обьекта
Роторная чистка пола
Роторная чистка пола.
Удалим даже самые въевшиеся и застарелые загрязнения с любых напольных покрытий.
Подберем правильную химию чтобы отмыть и не испортить напольное покрытие. Работаем с мрамором, гранитом, ленолеумом, кафелем, бетоном и др.
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Уборка офисных помещений
Клининг офисных помещений.
- Ежедневный клининг офисов
- Уборка офиса после ремонта
- Генеральная уборка офиса
- Мойка остекления, химчистка ковролина и мебели и многое другое..
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Уборка после мероприятий
Обслуживание мероприятий.
Наши сотрудники будут незаметны, в тоже время в красивой и опрятной форме. Они будут вежливы с Вами и Вашими клиентами. Они будут обучены.
Мы возьмем на себя все заботы о наполнении расходных материалов и выносе и утилизации мусора.
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Уборка кафе и ресторана
Уборка кафе и ресторанов.
Выполняем уборку ресторана быстро и качественно в помещениях отрасли общепита: кухня, залы для посетителей, гардеробная зона, склад, санузлы;
Проводим как генеральную уборку всей территории заведения, так и регулярный клининг на ежедневной основе;
Получить консультацию и бесплатный осмотр обьекта
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2011
Мы оказываем высококлассные клининговые услуги вот уже более 10 лет и среди наших постоянных клиентов есть сетевые магазины, автосалоны, фитнес клубы, бассейны, филиалы крупнейших в России банков, офисы компаний, складские помещения огромной площади, производственные помещения, а также частные дома и коттеджи. Наш опыт, количество наших клиентов, их отзывы говорят сами за себя.
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Звоните нам по телефону чтобы заказать уборку или оставляете заявку на нашем сайте и в течении 3 минут мы с Вами свяжемся.
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Обговариваем детали, осматриваем обьект
Связываемся с Вами для обсуждения деталей при необходимости наш технолог выезжает на обьект для оценки обьема работ и проведения клин-теста.  Выезд на обьект - бесплатно!
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Заключаем договор
Обговорив детали, заключаем договор, где прописываем все необходимые нюансы.
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Приступаем к уборке
Наши клинеры в максимально кратчайшие сроки приступают к своим обязанностям, прописанным в договоре.
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Рабочие моменты
2022-07-20 16.52.02
Роторная чистка регупола.
г. СПБ
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Генеральная уборка и дезинфекция птицефабрики
Птицефабрика Оредеж
2022-07-20 16.54.21
Химчистка ковролина в кинотеатре
Формула Кино
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Обеспыливание потолочных конструкций
Ленинградская область
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Вывоз снега
Рольф Полюстрово
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Профессиональный клининг автосервиса
Автополе Кудрово
2022-07-20 16.57.24
Уборка после пожара
ФК Скульпторс
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Покос травы с последующим вывозом
Ленинградская область
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Помывка бассейна после ремонтно-восстановительных работ
Бассейн Волна
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Контакты:
8 800-2222-945
8 (921) 928-72-58
info@rodnik-clean.ru
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Меню
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Родник Чистоты
Мегагрупп.ру
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